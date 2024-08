Der Sänger Marius Müller-Westernhagen hat sein für Sonnabend in Dresden geplantes Konzert kurzfristig abgesagt. Neben dem Auftritt bei den Filmnächten am Elbufer am 24. August fällt auch das Konzert am 27. August in Halle/Saale aus. In einem Post des Sängers bei Instagram hieß es, dass die Termine "aufgrund des noch hartnäckigen viralen Infekts des Künstlers auf ärztlichen Rat" hin abgesagt werden. Nachholtermine werde es nicht geben.