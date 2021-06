Martin Dulig ist seit 2009 Landesvorsitzender der SPD in Sachsen, will aber nicht wieder für dieses Amt kandidieren.

Der sächsische SPD-Landesvorsitzende Martin Dulig hat am Freitag in der Sitzung des Landesvorstandes angekündigt, nicht noch einmal für den Vorsitz der SPD Sachsen zu kandidieren. Dulig will in einer Online-Pressekonferenz am Abend mehr Details nennen und sich persönlich erklären. Und: "Er möchte damit einen neuen Impuls für die SPD Sachsen ermöglichen", teilte die sächsische SPD mit.