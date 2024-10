"Es ist ein mega Spaß und eine riesige Freude, das hier auszurichten", sagt Martin Klenge. Er ist Fertigungsmeister in der Werkstatt der Deutschen Bahn in Dresden. Hier werden alle Züge repariert, die im Verkehrsverbund eingesetzt sind. Am Donnerstag erfüllt aber nicht nur der übliche Wertstattkrach die riesige Halle, sondern auch die aufgeregten Stimmen zahlreicher Kinder und Eltern. Denn am Donnerstag ist hier der "Maus - Türöffnertag".