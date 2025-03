Eine neue Ausstellung zeigt die Werke von Grafiker und Maler Max Uhlig.

Dass Uhlig neue Formate für sich entdeckt, liegt an den körperlichen Einschränkungen des 87-Jährigen.

Erstmals werden seine Werke in der Galerie Gebrüder Lehmann ausgestellt.

Zur Vernissage war ganz Dresden auf den Beinen. Zumindest alle, die in Sachen Bildender Kunst was auf sich halten, strömten zum Neustädter Markt in die Galerie Gebrüder Lehmann, um ihr Idol Max Uhlig zu sehen.

Es ist meiner körperlichen Einschränkung auch geschuldet gewesen, dass ich überhaupt auf diese Dinge in dieser Art gekommen bin. Max Uhlig Künstler

"Das ist zum ersten Mal, dass man in dieser Breite Bildnismalerei in diesen Formaten zusammen sieht", so blickt Uhlig auf die aktuelle Ausstellung, in der er seine neueren Werke präsentiert. Dennoch wirken die großformatigen Porträts vertraut: Gesichter, Büsten, sogar zwei Doppelporträts, alles im strengen Duktus Max Uhligs, rhythmisch gestaltet, von diagonalen Farbstrichen überzogen, fast unkenntlich gemacht durch die satt-dunklen Kreuze.

Körperliche Einschränkungen und neue Kreativität

Die eigentliche Überraschung dieser Ausstellung ereignet sich an einer Wand mit kleinen Formaten. "Die Konstellation jetzt mit diesen neueren Arbeiten, auf das wäre ich nie gekommen als Idee, das anzubieten. Das gebe ich ganz ehrlich zu", so Uhlig. Tatsächlich sei die Formatwahl seinen "körperlichen Einschränkung" geschuldet gewesen: "Ich konnte einfach nicht mehr lange stehen." Bildrechte: Galerie Gebr. Lehmann

Die jahrzehntelange Arbeit mit Grafikplatten und Druckpressen sowie an den großen Leinwänden hat ihre Spuren hinterlassen. Und in Max Uhlig haben diese neue Formen der Kreativität geweckt. Eine völlig neue Werkgruppe kam dabei heraus, so Uhlig, "weil auch viel an Material da war, unvollendete Aquarelle und Zeichnungen, bis ich dann merkte, da sind ja an einigen Stellen Dinge drin, die ich gerne auch absichtlich in Beziehung gebracht hätte, mit Dingen, die da entstanden sind, die unvorhersehbar waren."

Eine Ausstellung, die Kenner überrascht

Unvorhersehbar und durchaus verblüffend wirken die die eng an eng gehängten Bilder mit teilweise skurrilen Titeln wie "Zwei Kobolde", "Zorniges Wesen", "Melancholische Büste" und "Kuscheltier". Eine Wirkung, die Uhlig durchaus erreichen wollte: "Ich bin froh, dass ich das dann erreichen konnte und dass ich mich selbst damit überraschen konnte."

Wenn es das Museum nicht macht, machen wir es erstmal. Ralf Lehmann Galerist

Auch Freunde und Kenner seines Werks hat Max Uhlig mit diesen Collagen alter Aquarelle auf Büttenpapier überrascht. Mehrfach sei ihm gesagt worden, dass man ihn "so überhaupt noch nicht" kenne, schildert Uhlig und fährt fort: "Da ist mir rausgefahren, so als Antwort, ja, ich kenn mich so auch noch nicht richtig. Aber es ist nicht nur eine Heiterkeit, es ist eben ein poetisches Spiel, ein philosophisches Spiel auch. Das sind ja Sachen, auf die kann man gar nicht kommen."

Erstmals in Galerie in Dresden-Neustadt

"Max Uhlig – Porträt und eine neue Werkgruppe" heißt diese Ausstellung, deren Brillanz jedem guten Museum alle Ehre machen würde. Galerist Ralf Lehmann freut sich, Uhligs Werke ausstellen zu können: "Wenn es das Museum nicht macht, machen wir es erstmal." Sein Bruder Frank war einst Atelierhilfe bei Max Uhlig. Es ist also ein langer Kontakt zu den Lehmännern, wie die beiden genannt werden, der nun endlich zu dieser Werkschau geführt hat. Bildrechte: Max Uhlig/Galerie Gebr. Lehmann

"Irgendwie hatten wir das Gefühl, es muss was passieren. Und da wir ihn gut kannten und dass wir mit dem Ansatz herangegangen sind, wir wollen auch was anderes zeigen, deshalb ist es die Ausstellung mit den meisten Porträts, die es überhaupt gab", erklärt Ralf Lehmann. In Dresden kenne man Uhligs Werke hinlänglich, da müsse man etwas Neues bieten: "Und diese Motivation, die neuen Arbeiten so präsent zu zeigen, war für ihn ein Riesenanreiz, diese Ausstellung zu machen bei uns."

Kunst-Stipendium in Uhligs Namen

Unter den Gästen der Vernissage ist auch Manuel Frey, der Direktor der Kulturstiftung des Freistaats Sachsen. Die Institution hat sich Werk und künftigem Erbe Max Uhligs verschrieben und bereits Max-Uhlig-Stipendien ins Leben gerufen hat. "Ich hab selten so etwas Gutes gesehen in der Kombination aus Bekanntem, die Porträts, die sehr lebendigen, energetischen Werke und diese feinen, duftigen späten Arbeiten, die Aquarelle, das Fragmentarische [...]. Das, find ich, ist ein Wesenskern von Max Uhligs Werk." Und Frey verrät: "Er hat uns ja auch gesagt, vieles sind seine Kindheitserinnerungen, die darin aufgehoben sind." Bildrechte: IMAGO / Robert Michael

Ein Werk, das fortgesetzt werden soll – auch unter erschwerten Bedingungen, wie Uhlig durchblicken lässt: "In den letzten Klinikaufenthalten hab ich angefangen, kleinformatig zu zeichnen wieder, zunächst schwarzweiß, ist dort eine Folge von so etwa vierzig ausgesuchten kleinen Blättern in Briefbogengröße entstanden an schwarzweißen Zeichnungen, jetzt aber sollen es farbige werden."