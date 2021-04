Wegen der Corona-Pandemie liegt die Dresdner Neustadt derzeit lahm, doch am sogenannten Assi-Eck stiegen vor der Pandemie bei schönem Wetter regelmäßig spontane Freiluft-Partys.

Wegen der Corona-Pandemie liegt die Dresdner Neustadt derzeit lahm, doch am sogenannten Assi-Eck stiegen vor der Pandemie bei schönem Wetter regelmäßig spontane Freiluft-Partys. Bildrechte: Dresdner Verkehrsbetriebe AG

In der auch als Partymeile bekannten Dresdner Neustadt sollen künftig Mediatoren zwischen Feiernden und Anwohnern vermitteln. Die Mediatoren sollen dafür sorgen, dass Feiern im Rahmen bleiben und Partygäste sensibilisiert werden, dass im Stadtviertel auch Menschen wohnen, teilte die Stadtverwaltung mit. "Ziel ist, dass beides in der Neustadt möglich ist - ein lebendiger Stadtteil, der zum Feiern einlädt, in dem man aber auch gut und gern wohnt", erklärte der Dresdner Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel. "Mit Respekt lässt sich vieles klären."