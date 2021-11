Beweisen Videoaufnahmen aus dem Westin Hotel, ob der Sänger Gil Ofarim eine Kette trug oder nicht? Videoanalysten legen sich nicht fest. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Frage: Wie bewerten Sie die bisherige Berichterstattung um den Sänger Gil Ofarim im Westin Hotel in Leipzig?

Lars Koch: Die Geschehnisse sind, Stand heute und vor einem abschließenden Bericht der Staatsanwaltschaft, vor allem eine Black Box. Das heißt, was genau in der besagten Situation geschehen ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Aber gerade darum lassen sich einige Aspekte der Meinungsbildung unter den Bedingungen einer zunehmend affektiv orchestrierten Öffentlichkeit sehr gut beobachten.

Welche Aspekte sind das?

Verschiedene Akteure, Akteurinnen und Interessen kämpfen um Deutungshoheit, unter dem Verweis auf vermeintliche Fakten, vor allem aber mit Suggestionen und angedeuteter Narrativierungen. Wir haben es mit einem hohen Emotionalisierungsgrad zu tun, mit einer entgrenzten und über Hashtags forcierten Moralkommunikation, die dazu tendiert, eindeutige Positionierungen zu erzwingen.



Im Raum steht zudem die Frage verschieden adressierter Beweislasten und die - unausgesprochen politisch aufgeladene - Vermutung, Ofraim könne gar ein, wie wir es in der Literaturwissenschaft nennen, "unzuverlässiger Erzähler“" sein. Der Verdacht wird von einigen Medien geschürt, er sei ein Profi der Inszenierung, der seinen Instagram-Kanal nutzt, um Popularitätsmanagement zu betreiben. Gerade darum geht es ja in den sozialen Medien, insbesondere wenn sich Prominente, Influencerinnen und Influencer ihrer bedienen: Um die Vermittlung des Eindrucks von Authentizität. Die soll eine intime Nähe herstellen, die die Adressierten Partei ergreifen lässt.

Der vermeintliche Vorfall, der Vorwurf, wurde vom Sänger Ofarim selbst über Social Media bekannt gemacht. Wie haben Sie die Reaktionen im Netz wahrgenommen?

Der Bericht, von Ofraim als Video in direkter, sichtlich aufgewühlter Ansprache ins Netz gestellt, hat eine immense Appellwirkung, die sofort reizt und eine spontane Solidaritätserklärung provoziert. Das setzt eine kommunikative Eskalation in Gang: Anschlusskommunikationen in sozialen Netzwerken, insbesondere über Twitter, unterliegen einem immensen Beschleunigungsdruck. Zudem sind sie auf Resonanz angelegt und müssen ihrerseits im Ringen um das knappe Gut Aufmerksamkeit für die eigene Wahrnehmung in Form von Likes, Retweets und Kommentaren Sorge tragen.



Gerade bei Themen mit Erregungspotenzial und auch, weil man nur eine begrenzte Zeichenzahl zur Verfügung hat, hat das eine Rhetorik der Dringlichkeit zur Folge. Es entstehen, unterstützt von algorithmischen Selektionsprozessen, sich selbst verstärkende kommunikative Kaskadeneffekte in Echtzeit, die sehr schnell in ein Muster unversöhnlicher Zerlegung verfallen. Der Literaturwissenschaftler Joseph Vogl spricht von "ballistischer Kommunikation", die einen Treffer landen will. Das finde ich auch hier sehr zutreffend.

Es steht ein Antisemitismus-Vorwurf im Raum. Darauf gab es sehr schnell Reaktionen, Meinungsäußerungen, Forderungen und Empörungen prominenter Politiker. Wie bewerten Sie deren Rolle?

Ich denke, Politikerinnen und Politiker wären gut beraten gewesen, sich zeitlich und argumentativ differenzierter zu äußern. Sich klar gegen jede Form von Antisemitismus zu positionieren, zugleich aber deutlich zu machen, dass es im konkreten Fall einfach noch zu früh für eine Bewertung gewesen ist. Es ist ja nicht so, dass es nicht unzählige Vorfälle antisemitischer Anfeindung gäbe, in der Politik, im Alltag, auch in den Medien, wo die Bewertungsgrundlage klar ist. Auch die Politik kann sich aber scheinbar dem numerischen Druck zur schnellen moralischen Positionierung, den die sozialen Medien erzeugen können, nicht entziehen.



Jenseits tagesaktueller Entrüstungssignale wäre es aber viel entscheidender, Geld für politische Bildung, Antidiskriminierungsprogramme, Opferberatung etc. nicht zu kürzen. Dies passiert aber gerade in vielen Bundesländern und Kommunen.

Welche Rolle spielen Social-Media-Kanäle und klassische Medien? Was raten Sie Journalisten im Umgang mit solchen Themen, die durch Soziale Medien gesetzt werden?

Entschleunigung, transparente Differenzierung zwischen Berichterstattung und Meinung, Faktenorientierung und die Bewahrung einer reflektierten Distanz, die sich nicht in das Spiel der konfrontativen Fremd- und Selbstzuschreibungen hineinziehen lässt. Das kann und muss gerade der Maßstab für öffentlich-rechtlich finanzierte Berichterstattung sein.

Videoüberwachungsbilder des Hotels wurden an Journalisten lanciert. Die Auszüge suggerieren, die Kette mit Davidstern soll der Sänger nicht sichtbar getragen haben. Auch wurden "Ergebnisse" aus dem sogenannten Untersuchungsbericht einer beauftragten Anwaltskanzlei an ausgewählte Journalisten gegeben. Dabei wurde lanciert, weder Kameras noch Zeugen stützten die Darstellung von Gil Ofarim. Später wurde in Berichten die Verschlagwortung verschoben. Es hieß u.a.: "Erkenntnisse würden weitere Zweifel aufkommen lassen". Wie bewerten Sie das?