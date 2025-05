In der Dresdner Neustadt hat man die Qual der Wahl. Barbershops reihen sich dicht an dicht, besonders auf der Rothenburger Straße. Einer davon ist der Barbershop Style von Abdullah Altun. Hier bekommen die Kunden einen frischen Schnitt im Minutentakt. Doch wer darf in Deutschland eigentlich einen Barbershop betreiben?



Diese Frage beschäftigt derzeit nicht nur Kunden, sondern auch die Handwerkskammer Dresden. Vor Ostern wurden in Dresden und der umliegenden Region über zwei Dutzend Barbershops kontrolliert. Grund dafür: der Verdacht, dass einige Betriebe gegen die sogenannte Meisterpflicht verstoßen.