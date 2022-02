In dieser Woche hatte die Beschädigung der Skulptur vom "Trauernden Mädchen am Tränenmeer" auf dem Heidefriedhof in Dresden für Entsetzen gesorgt. Sie wurde von Unbekannten am Wochenende besprüht. Die Skulptur wurde von der in Dresden lebenden Bildhauerin Malgorzata Chodakowska geschaffen und steht seit 2010 vor einer großen schwarzen Marmorschale mit Blick auf den Ehrenhain - zur Erinnerung an die Opfer der Bombenangriffe auf die Stadt im Februar 1945. Der Staatsschutz ermittelt.



Ihre Reparatur wurde von Stadt bereits bei der Künstlerin in Auftrag gegeben. Malgorzata Chodakowska sagte MDR SACHSEN, die Figur könne bis zum 13. Februar repariert werden und soll bis dahin wieder aufgestellt sein.

Die Skulptur wurde am Wochenende von Unbekannten geschändet. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Stephan Tittel