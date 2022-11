Derzeit steigt die Zahl der Schutzsuchenden wieder. Seit Beginn des Jahres hat das Land Sachsen mehr als 69.000 Schutzsuchende aus der Ukraine und anderen Ländern aufgenommen. Die Erstaufnahmeeinrichtungen sind laut Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) derzeit zu etwa 60 Prozent belegt. Der Anteil ukrainischer Geflüchteter in diesen Gemeinschaftsunterkünften sei eher gering. 90 Prozent der rund 57.000 nach Sachsen geflohenen Menschen aus der Ukraine leben den Angaben zufolge in Wohnungen, in den Erstaufnahmeeinrichtungen seien derzeit 365 Ukrainerinnen und Ukrainer sowie rund 4.700 Asylbewerber aus anderen Ländern untergebracht. Insgesamt stehen rund 7.800 Plätze in Erstaufnahmeeinrichtungen zur Verfügung.

Schuster schließt für den Winter eine neue Fluchtwelle aus der Ukraine nicht aus. Derzeit seien alle Stand-by-Reserven aktiviert, beispielsweise eine Notunterkunft im Leipziger Stadtteil Lößnig, die bereits im Frühjahr und Sommer Geflüchteten Platz bot. In Chemnitz wurde im September eine neue Einrichtung an der an der Friedrich-Hähnel-Straße eröffnet, die sich an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge richtet. Falls noch weitere Aufnahmeplätze gebraucht werden, könnten nur provisorische Unterkünfte - etwa in Zelten - bereitgestellt werden. Turnhallen sollen laut Innenminister möglichst nicht mit Geflüchteten belegt werden.