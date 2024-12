Die Statistiken des Innenministeriums zeigen, dass die Zahl der Messerangriffe in Sachsen in den vergangenen Jahren schwankte: Nach einem Rückgang von 1.160 Fällen im Jahr 2020 auf 1.017 im Jahr 2021 stiegen die Zahlen in den Folgejahren wieder an. Im Jahr 2023 erreichten sie mit 1.373 Fällen und einem Zuwachs von 21,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr den höchsten Stand.