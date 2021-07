Wenige Tage nach einem Messerangriff auf zwei Kinder in Dresden befindet sich ein 26-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Ermittelt werde gegen den Eritreer wegen des Verdachts der Bedrohung, der gefährlichen Körperverletzung und der Beleidigung, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion in Dresden am Donnerstag mit. Eine islamistische Motivation könne nicht ausgeschlossen werden. Der Beschuldigte soll "Allahu Akba" (Deutsch: "Gott ist groß") gerufen haben.

Der mutmaßliche Täter sei in der Vergangenheit bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten und auch einschlägig vorbestraft, hieß es. Ein zunächst geplantes beschleunigtes Verfahren werde wegen noch umfangreicher Ermittlungen daher nicht mehr erwogen. Es werde "auch zu prüfen sein, ob die Tat einen religiösen Hintergrund gehabt haben könnte".

Dem Mann wird vorgeworfen, am Montagabend in der Harthaer Straße in Dresden mit einer Machete sowie einem weiteren Messer an zwei Kinder herangetreten zu sein sowie sie bedroht und beschimpft zu haben. Zwei Iraker, 26 und 46 Jahre alt, gingen den Angaben zufolge dazwischen und kamen den Kindern zu Hilfe. Dabei habe der Angreifer den 26-Jährigen mit dem Messer am Bein verletzt.