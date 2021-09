In Dresden soll ein Erinnerungsort an die Opfer von homophober und transphober Gewalt entstehen. Das hat der Dresdner Stadtrat am Donnerstagabend beschlossen. Geplant ist eine Stelle im Bereich von Schloßstraße und Rosmaringasse. Dort hatte es vor einem Jahr einen Messerangriff auf zwei schwule Männer gegeben. Ein Mann starb, der Lebenspartner überlebt schwer verletzt. Der Täter mit radikal-islamistischer Gesinnung wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.