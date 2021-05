Die Bundesanwaltschaft fordert im Prozess um die tödliche Messerattacke auf ein schwules Paar im Herbst in Dresden eine lebenslange Freiheitsstrafe für den 21-jährigen Angeklagten. Der Syrer habe sich des Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung schuldig gemacht, sagte der Vertreter der Bundesanwaltschaft, Marcel Croissant, am Donnerstag vor dem Oberlandesgericht (OLG) in Dresden. Es könne kein Zweifel daran bestehen, dass der vorbestrafte Mann die beiden Männer am 4. Oktober 2020 in Dresden hinterrücks mit zwei großen Küchenmessern angegriffen habe.