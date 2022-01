Wenige Zentimeter - dennoch Riesenunterschieden

Wie bitter nötig das war, kann Wolfram Dolz an den Exponaten im Dresdner Zwinger zeigen. In Sachsen hatte jede Stadt ihre eigene Elle, ihren eigenen Fuß und so unterschieden sich auch die Dresdner und die Leipziger Elle voneinander, erklärt Wolfram Dolz. "Es war zwar nur ein ganz kleiner Unterschied von wenigen Zentimetern. Aber wenn man diese multipliziert mal zehn, mal hundert, dann kommen doch Riesenunterschiede auch raus. Und das war wirklich ein Problem."

Auf welcher Basis soll man vereinheitlichen?

Die Lösung bestand in einer Vereinheitlichung. Aber auf welcher Basis? Dolz zeigt einen dritten Stab aus Metall: Eine Stahlkopie des Urmeters aus Paris, angefertigt 1810 im Auftrag sächsischer Behörden. Schon damals dachte man nämlich auch im mit Frankreich verbündeten Sachsen darüber nach, des metrische System einzuführen, weil es so herrlich praktisch ist. Ein Längenmaß, das mathematisch auf der Zehnerreihe basiert, sich in Milli und Zenti unterteilen und in Kilo erweitern lässt, im Kopf berechenbar und physikalisch auf eine Naturkonstante zurückgeht.

Was eigentlich ist ein Meter? - Schon im 17. Jahrhundert gab es den Vorschlag, als Maßstab die Länge des Sekundenpendels zu nehmen. Das ist die Länge eines Pendels, das den 60t. Teil einer Minute für eine Halbschwingung braucht.

- Dieses Maß ist mit 99,4 Zentimetern nah am heutigen Meter – aber es ist veränderlich, abhängig vom Breitengrad und von der Erdanziehung.

"Und dann sagte man, nehmen wir doch die Erde, messen den Umfang der Erde und nehmen einen ganz gewissen Bruchteil davon. Den nennen wir Meter. Und genau das ist passiert", weiß Jens Simon vom PTB Braunschweig zu berichten. Die Strecke vom Pol bis zum Äquator wurde auf zehn Millionen festgesetzt. der ganze Umfang des Erdballs auf das Vierfache davon. Also war ein Meter der 40 Millionste Teil des Erdumfangs. Die Zahl vier übrigens kommt durch das gedachte Vierteln der Welt ins Spiel. So lässt sich die Erdkugel gut in Quadranten unterteilen.

Für eine einheitliche Messbasis nahmen Wissenschaftler Ende des 18. Jahrhunderts den Umfang der Erde zu Hilfe. Im Mathematisch-physikalischen Salon des Zwingers kann man sich auch historische Globen ansehen. Bildrechte: dpa

Und warum das Dezimalsystem, die Zehnerteilung?

Weshalb sich die Wissenschaftler damals für das Dezimalsysterm, die Zehnerteilung entschieden, liegt für Jens Simon in Braunschweig buchstäblich auf der Hand - beziehungsweise an der Hand:

Wir Menschen sind Wesen mit zehn Fingern. Wenn wir Comic-Figuren wären und acht Finger hätten, hätte man mit Sicherheit durch eine Potenz von acht dividiert. Jens Simon Pressesprecher

Das Urmeter wird berechnet

Aber welchen Umfang hat die Erde? Um das zu ermitteln gingen in den 1790er Jahren Astronomen an ein komplexes Vermessungsprojekt. Mit Hilfe der Triangulation (Abstandsmessung durch Winkelberechnung, Anmerk. d. Redaktion) teilten sie auf dem Pariser Meridian die Strecke zwischen Dünkirchen am Atlantik und Barcelona am Mittelmeer in kleine Teilstrecken. Die vermessene Strecke ließ sich hochrechnen auf den Erdumfang, dessen 40 Millionster Teil wurde 1799 als Urmeter festgelegt.

Aus dessen Übernahme in Sachsen 1810 wurde nichts; vermutlich auch, weil sich nach Napoleons Niederlage die Kleinstaaterei in deutschen Landen erneut festigte. Erst 1872 bekannte sich auch das Deutsche Reich zum metrischen System.