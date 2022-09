Finanzsorgen Wohnungsgenossenschaften: Deutliche Mieterhöhung wegen Energiekrise nötig

Hauptinhalt

Die steigenden Energiepreise werden in der bevorstehenden Nebenkostenabrechnung viele Menschen hart treffen. Der Verband der Wohnungsgenossenschaften in Sachsen rechnet mit Zahlungsausfällen, wenn sich Mieterinnen und Mieter die Kosten nicht mehr leisten können. Das könnte die Mitgliedsunternehmen in finanzielle Schieflage bringen.