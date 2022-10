Bundesweit sind am Sonnabend Tausende Menschen auf die Straßen gegangen für bezahlbares Wohnen. In Dresden jedoch konzentrierte sich das Bündnis "Mietenstopp" auf persönliche Gespräche und Praxistipps. Mehrere Dutzend Mieter hatten deshalb ihre Nebenkostenabrechnungen nicht zum Schredder, sondern in die Beratungszimmer des Dresdner Mietervereins (DMB) getragen. Dort wurden kostenfreie Nebenkostenchecks auch für Nichtmitglieder durchgeführt. Ihnen allen lag die Frage auf der Zunge, ob auch wirklich alle Posten darin rechtens seien und wo sich Sparpotenziale ergeben. All das wollte auch Bernd Sauer wissen, der in der Dresdner Altstadt lebt.

Jan Bröchler (li.) berät den Dresdner Rentner Bernd Sauer und gibt ihm den Tipp, sich manche Nebenkosten genauer anzuschauen. Bildrechte: Sarah Hofmann