Stattdessen bräuchten die bis zu 68.000 Geflüchteten, die hierbleiben dürften, eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt. Es müsse ihnen ermöglicht werden, für ihren eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Dulig verwies darauf, dass allein in Sachsen in den vergangenen fünf Jahren 100.000 Beschäftige in den Ruhestand gegangen sind, ohne dass jemand nachgewachsen sei. In den kommenden sieben Jahren kämen noch einmal 150.000 hinzu.