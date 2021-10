Die Geburt fand in der Nacht statt, so dass ein Tierpfleger-Team erst am Morgen ein Jungtier auf dem Bauch der Mutter und das zweite Jungtier am Boden vorfand, hieß es vom Zoo. Das heruntergefallene Tier sei sofort versorgt worden, starb jedoch am gleichen Tag. Weil Faultier-Mama Marlies keine Milch geben konnte, entschied der Zoo, das Kleine in die Hände von Tierpflegerin Nicole Brozoska zu geben. Sie füttert nun sieben Mal täglich mit Ziegenmilch. Zusätzlich gibt's auch Häppchen aus dem Mininuckel: gedünstetes Gemüse wie Süßkartoffel, Möhre, Kartoffel oder Zucchini. Die mag Lele am liebsten, weiß die Pflegerin, die für den Full-Time-Job das Jungtier auch mit nach Hause nimmt.