Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ist künftig einer der fünf Stellvertreter des neuen CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz. Kretschmer erhielt bei der Wahl der Vizechefs beim digitalen Parteitag am Sonnabend mit knapp 93 Prozent die höchste Zustimmung aller fünf Kandidatinnen und Kandidaten. Der Ministerpräsident sagte, er wolle die Stimme des Ostens und Osteuropas in die Debatten einbringen. Das digitale Votum des Bundesparteitages muss noch formal per Briefwahl bestätigt werden. Deren Ergebnis soll am 31. Januar verkündet werden.