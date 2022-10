Die Experten bei der Auskunftei gehen davon aus, dass es im ersten Quartal 2023 einen starken Anstieg der Insolvenzen in Deutschland geben wird. Von einer Pleitewelle zu sprechen, sei aber noch zu früh, sagte Prokurist Thomas Schulz. Die Zahl der Unternehmens-Insolvenzen sei in Sachsen in den vergangenen Jahren sehr niedrig gewesen. Zudem biete eine Insolvenz auch die Chance, das eigene Geschäftsmodell zu überdenken, wenn es nicht mehr funktioniere. "Der Staat kann nicht alle Unternehmen am Leben halten," so Schulz.