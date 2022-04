Landgericht Dresden Prozessauftakt: Bruder soll Schwester im Schlaf erstickt haben

Zwei Brüder sollen im Oktober 2017 ihre in Dresden lebende 22 Jahre alte Schwester im Schlaf erstickt haben. Der Ältere der beiden muss sich nun vor dem Landgericht verantworten. An den jüngeren Beschuldigten kommen die Behörden in Sachsen zur Zeit nicht heran.