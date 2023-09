In diesem Wohnhaus in Dresden hat ein junger Mann seine ehemalige Lebensgefährtin und die Mutter eines gemeinsamen Kindes getötet. (Archiv)

Anders als in der Anklage behauptet - die Staatsanwaltschaft spricht von Mordmerkmalen wie Heimtücke sowie niedrigen Beweggründen - will Igor P. im Affekt und panisch gehandelt haben. In der Beziehung zu seiner ehemaligen Lebensgefährtin nach der Trennung sei es stets auf und bergab gegangen, ob in der Kommunikation oder im Umgang mit dem einjährigen Kind, ließ der gebürtige Ukrainer mit deutscher Staatsbürgerschaft über seine Anwältin verlesen. Ständig habe es Streit gegeben, ob und wann er den Sohn betreuen könne - so auch an jenem Tag, als er mit ihm auf dem Spielplatz war.