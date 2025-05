Gegen einen 28-Jährigen wird in Dresden wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Das teilten Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden am Montag mit. Dem Beschuldigten wird demnach vorgeworfen, am 22. Mai gegen 2 Uhr in Dresden während einer Fahrt im Taxi den Fahrer unvermittelt mit einem Messer angegriffen zu haben. Der Taxifahrer erlitt nach Angaben der Ermittler Stichverletzungen am Hinterkopf. Das Taxi kam von der Straße ab und stieß gegen einen Bordstein.