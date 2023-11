Das erste Mal am authentischen Drehort ist die kleine Jana aus Jeßnitz in der Lausitz. Sie hat den Märchenfilm einmal gesehen und liebt das Kleid der Prinzessin. Warum? "Weil es rosa ist", sagt die Vierjährige. Ihr Vater Matey Walde hatte im sorbischen Programm des MDR von der Preview-Verlosung erst gehört, dann richtig geantwortet und zwei Karten gewonnen. Nun hat die Tochter extra ihr Prinzessinnenkleid angezogen und staunt über das große Schloss im Dunkeln, die prächtigen Kleider, Kutsche und dass es Mitmachspiele mit Haselnüssen gibt. Ihr Vater sagt über den Film: "Ich habe drei ältere Schwestern, also habe ich den Film unzählige Male mit angesehen. Ich verbinde den mit der Weihnachtszeit."

Für viele geht vor allem von der Filmmusik ein unvergleichlicher Zauber aus. Die Titelmelodie aus der Feder von Karel Svoboda erklingt auch in der MDR-Doku. Sobald die - an dieser Stelle nicht beschreibbaren - ersten Takte während der Vorpremiere des MDR-Films zu hören sind, summen Zuschauerinnen in den Reihen mit. Und auch in der Winterausstellung im Schloss läuft die Musik. Wie es wohl den Angestellten ergeht, die die Melodie während der 14 Wochen Ausstellungsdauer bei der Arbeit hören (müssen)? "Noch geht's", sagt eine Security-Angestellte am Haupteingang. Aber die Schau sei auch erst drei Tage offen. "Ich höre da gar nicht hin. Wenn ich nach zwei, drei Wochen doch bewusst darauf achte, geht es mir auf die Nerven", gesteht die junge Frau augenzwinkernd.