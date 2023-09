Im historischen Wildgehege in Moritzburg bei Dresden ist am Dienstag ein neues Eingangsgebäude eröffnet worden. Wie der Staatsbetrieb Sachsenforst mitteilte, sind seit Baubeginn Anfang 2022 rund 2,6 Millionen Euro in das neue Gebäude geflossen. Der alte Eingang habe aufgrund statischer Mängel zurückgebaut werden müssen.