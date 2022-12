Am Mittwochmorgen ist es in Dresden-Pieschen zu einem Arbeitsunfall gekommen. Nach MDR-Reporterinformationen wurde gegen halb acht auf der Oschatzer Straße/Ecke Bürgerstraße der Mitarbeiter eines Müllunternehmens beim Entsorgen von Altpapier in der Presse des Müllautos eingeklemmt.