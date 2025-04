Bei der sächsischen Polizei fehlt doch keine Munition. Wie Polizeiinspekteur Petric Kleine am Donnerstag im Innenausschuss des Sächsischen Landtags sagte, ist das das Ergebniss einer Inventur. Diese habe ergeben, dass es eine Buchungsdifferenz von 60.052 Stück Munition gab. Die Munition sei "korrekt beschafft und physisch im Bestand der Polizei vorweisbar" gewesen, aber nicht im elektronischen Nachweissystem. Der vermeintliche Fehlbestand sei also lediglich ein Fehler in der Dokumentation gewesen.