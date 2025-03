Innerhalb der Hochzeitsgesellschaft gibt es also viele unausgesprochene Emotionen. Trauma-Therapeut Pieper erinnert an die Worte von Sokrates: "Alles, was wir in Worte fassen können, das können wir hinter uns lassen." Anstatt Traumatisches hinunterzuschlucken, müsse man zunächst darüber sprechen können. Für den Besuch in der Oper hofft er, dass das, was in Musik ausgedrückt werden kann, letztendlich zu einer tatsächlichen Verarbeitung führe – weil im künstlerischen Bereich viel mehr Emotionen angesprochen würden als in der Wissenschaft.