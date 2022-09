Es ist Anfang August, als Katharina Lattke an der Tür ihres Proberaums einen Zettel findet. Ein Schreiben des Vermieters: Ab September werde die Miete erhöht, von zehn Euro auf zwölf Euro pro Quadratmeter, Grund seien die gestiegenen Betriebskosten. Katharina Lattke ist freiberufliche Schlagzeugerin, sie probt und unterrichtet in einem Mehrparteienhaus in Dresden-Friedrichstadt.

Ab vom Schuss, eine gute Location zum Lautsein – und dennoch nicht die allerbesten Arbeitsbedingungen: "Ich miete seit ein paar Jahren diesen Raum hier, 17 Quadratmeter, unsaniert", erzählt sie. "Und wenn man mal mehr als eine Steckdose nutzt, fliegen gleich die Sicherungen raus."

Kaum Alternativen für bezahlbaren Kreativraum

Doch Katharina ist auf den Raum hier angewiesen, denn sie weiß: einen besseren findet sie nicht. "Es gibt keine Alternativen für bezahlbaren Kreativraum", so die Schlagzeugerin. "Wenn man sich anschaut, dass in den letzten Jahren in Dresden mehrere Proberaum-Komplexe weggentrifiziert wurden, sei es am Flughafen oder auf der Könneritzstraße, dann sind wir freischaffenden KünstlerInnen solchen Mietpreiserhöhungen ziemlich ausgeliefert."

Eduardo Mota hat viel Geld und Arbeit in den Aufbau seines Tonstudios gesteckt. Bildrechte: MDR/ Uta Burkhardt

Katharina und hunderte andere Dresdner Künstlerinnen und Künstler brauchen einen solchen Raum zum Arbeiten, Proben, Unterrichten – um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Genau wie Eduardo Mota, ein gebürtiger Brasilianer, der sich ein Stockwerk tiefer ein ganzes Tonstudio eingerichtet hat.

Lange Suche nach Proberäumen

Auch er muss die Mietpreiserhöhung in Kauf nehmen, denn: "Ich lebe von diesem Raum. Für manche Projekte muss ich schon mal zwei, drei Tage am Stück Repertoire einstudieren, das geht nur hier", sagt er. Ein Umzug wäre schwierig, da er bereits viel investiert habe. "Nochmal alles neu zu bauen, wäre zu aufwändig."

Eduardo, ebenfalls professioneller Schlagzeuger, hat nach seinem Studium an der Dresdner Hochschule für Musik lange nach einem Proberaum gesucht. Ähnlich ging es Lucca Miró Heymel-Münzner, der zwei Jahre lang einen bezahlbaren Raum für seine Band suchte, und schließlich in einem Industriegebiet im Dresdner Norden fündig wurde: Fünf Euro pro Quadratmeter, das war machbar für ihn und die Band.

Proberäume für Musiker in Dresden finden sich häufig in unsanierten Gebäuden, die außerhalb von Wohngebieten liegen. Dieses Haus befindet sich an den Bahnschienen im Stadtteil Friedrichstadt. Bildrechte: MDR/ Uta Burkhardt

Großbrand zerstört rund 80 Proberäume in Dresden

Doch bald war wieder Schluss: bei einem Großbrand Ende Juni wurden in dem Gebäude gut 80 Proberäume zerstört. Seitdem setzt sich Lucca zusammen mit dem Verein KulturKollektiv e.V. für den Wiederaufbau ein. "Durch den Brand haben wir gemerkt, und zum Glück auch viele andere, dass die Not in Dresden viel größer ist als bloß die Not der Leute, die hier betroffen sind", erzählt er. "Wir schätzen, dass rund 600 Räume für die Dresdner Kreativszene fehlen."

Bildrechte: MDR/ Uta Burkhardt Wir schätzen, dass rund 600 Räume für die Dresdner Kreativszene fehlen. Lucca Miró Heymel-Münzner KulturKollektiv e.V. Dresden

Stadt Dresden will mehr Räume für Kreative schaffen