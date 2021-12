Bundesanwaltschaft Terrorverdächtiger in Dresden festgenommen

Die Bundesanwaltschaft (Blick auf den Behördensitz in Karlsruhe) hat am Freitag Haftbefehl gegen einen Libyer erlassen. Er soll Kopf einer terroristischen Vereinigung sein.

Die Bundesanwaltschaft (Blick auf den Behördensitz in Karlsruhe) hat am Freitag Haftbefehl gegen einen Libyer erlassen. Er soll Kopf einer terroristischen Vereinigung sein. Bildrechte: dpa

Die Bundesanwaltschaft hat am Donnerstag einen mutmaßlichen Terroristen aus Libyen in Dresden festnehmen lassen. Der Mann ist am Freitag in Untersuchungshaft gekommen, teilte die Behörde in Karlsruhe mit, nachdem ein Haftbefehl gegen ihn erlassen worden war. Der Generalbundesanwalt geht davon aus, dass sich der beschuldigte Ahmed B. spätestens 2016 der terroristischen Vereinigung "Libya Revolutionaries Operations Room" (LROR) angeschlossen hat.

Laut Bundesanwaltschaft soll der Beschuldigte seit 2016 Führer einer Kompanie der LROR gewesen sein. Außerdem habe er in Libyen Geld für diese Vereinigung beschafft, "indem er auf Bankmitarbeiter in Libyen Druck ausübte", hieß es. Auch nach seiner Ausreise aus Libyen und Einreise nach Deutschland im Februar 2019 soll er weiter bei der Geldbeschaffung geholfen haben. Er soll Informationen über in Deutschland lebende Libyer an LROR weitergeleitet haben, die dann Familienangehörige in Libyen bedrohte, entführte und erpresste, so die Behörde.