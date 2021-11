Auf dem Campus der TU Dresden entsteht das erste Haus weltweit, das aus Carbonbeton gebaut wird. Das Material kommt ohne Stahl aus. Ein Textilgewebe aus Kohlenstofffasern sorgt als Stüztmaterial für Standfestigkeit. Professor Manfred Curbach lehrt an der TU Dresden und hat den Baustoff mitentwickelt: "Vor über 25 Jahren haben wir begonnen, an diesen Materialien zu forschen. Am Anfang wurden wir manchmal etwas belächelt, weil wir da so etwas Weiches in den Beton hineingeben. Aber je mehr wir daran geforscht haben, desto mehr haben wir gemerkt, wie groß das Potenzial ist", sagt der Bauingenieur. 2016 bekamen er und sein Team den deutschen Zukunftspreis für ihre Forschungsarbeit.