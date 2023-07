Der Schulleiter des Gymnasiums Dresden-Klotzsche, Frank Haubitz, ist tot. Am Montag ist er im Alter von 65 Jahren an Lymphdrüsenkrebs gestorben. 33 Jahre lang war Haubitz Schulleiter - erst in der POS in Klotzsche und dann im Gymnasium. Außerdem war er knapp 20 Jahre lang Landesvorsitzender des Philologenverbandes Sachsen, des Berufsverbandes für Gymnasiallehrer.