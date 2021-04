Ab 2022 soll Dresden an eine Nachtzugverbindung von Prag nach Brüssel angeschlossen werden. Das kündigte das tschechische Verkehrsunternehmen Regiojet am Dienstag an. Demnach sollen die Züge am Abend in Prag abfahren und über die sächsische Landeshauptstadt sowie Berlin und Amsterdam am frühen Vormittag in der belgischen Hauptstadt eintreffen. In umgekehrter Richtung geht es am frühen Abend in Brüssel los. Regiojet kooperiere dabei mit dem niederländischen Start-up European Sleeper.