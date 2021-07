Im Zusammenhang mit der neuen Parkgebührenverordnung soll es künftig auch möglich sein, an den Automaten mit der Kredit- und Debitkarten zu zahlen. Für 2021 werden zunächst 120 Parkscheinautomaten mit der neuen Funktion ausgerüstet. Je 40 in der Inneren Altstadt und Äußeren Neustadt und weitere 40 in den Tarifzonen 2 und 3.