"NGT DX DD" - so lautet der Name der neuen Dresdner Straßenbahnwagen. Hinter der technischen Bezeichnung verbirgt sich eine nicht weniger technische Erklärung. Der bei Alstom in Görlitz und Bautzen gebaute "Niederflurgelenktriebwagen, Drehgestell, 10 Achsen, Typ Dresden" soll ab dem kommenden Jahr Fahrgäste durch Dresden bringen. Insgesamt will die Dresdner Verkehrs AG ihre Flotte mit 30 solcher Triebwagen aufstocken. Ein Triebwagen kostet etwa 4,2 Millionen Euro. Von den Gesamtkosten für die Flottenerneuerung von rund 197 Millionen Euro kommt etwas mehr als die Hälfte aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).