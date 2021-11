An das 20-jährige Bestehen der Neuen Synagoge in Dresden hat am Dienstag die Jüdische Gemeinde erinnert. Sie war am 9. November 2001 geweiht worden. Der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Mark Dainow, sagte, mit dem Neubau sei in der Stadt ein aktives Gemeindeleben entstanden. Die Weihe sei ein Meilenstein gewesen, jüdisches Leben habe wieder ein zu Hause gefunden.