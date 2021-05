Fünf Monate nach seiner Berufung ist der aus Baden-Württemberg stammende Theologe Markus Engelhardt als Pfarrer der Dresdner Frauenkirche eingeführt worden. Der Einführungsgottesdienst am Sonntag fand wegen der Corona-Pandemie in einem begrenzten Rahmen statt, wurde jedoch per Livestream übertragen. Engelhardt wurde vom Dresdner Superintendenten Christian Behr in sein Amt als Frauenkirchenpfarrer eingeführt. Engelhardt besetzt die erste Pfarrstelle in der Gemeinde und ist damit auch einer der Geschäftsführer der Stiftung Frauenkirche Dresden.

In seiner ersten Predigt im neuen Amt sagte Engelhardt: "In einer eng getakteten 24/7-Woche steht das Beten, wenn überhaupt noch, für viele nicht weit oben auf der To-do-Liste." Aber manchmal komme das Bedürfnis danach "ganz von selbst". Es gebe keinen Ort, keine Zeit und keine Worte, die zu unpassend sein könnten, als dass wir Gott nicht suchen, anklopfen, bitten könnten, ihm auf den Leib rücken dürfen, sagte Engelhardt. In Erinnerung an die Not nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges verwies er auf die Erfahrung auch "in dieser schwer gebeutelten" Stadt. "Gott bewahrt nicht vor Katastrophen, aber in Katastrophen."