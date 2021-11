Im Zusammenhang mit den Ausschreitungen beim Aufstiegsspiel von Dynamo Dresden im Mai fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft öffentlich nach 20 weiteren Tatverdächtigen. Wie die Polizei Dresden am Sonntag mitteilte, wird ihnen schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. Demnach stehen sie im Verdacht, maßgeblich an den Ausschreitungen beteiligt gewesen zu sein. Die Tatverdächtigen hätten im Bereich Lennéstraße und im Großen Garten Steine und Flaschen geworfen. Die Öffentlichkeitsfahndung umfasst Plakate an verschiedenen Orten in Dresden sowie Veröffentlichungen auf den Fahndungsseiten der Polizei.