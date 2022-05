Im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) beginnt am 23. Mai der Vorverkauf für das 9-Euro-Ticket. VVO-Geschäftsführer Burkhard Ehlen sagte, das Ticket sei dann an allen Fahrkartenautomaten und in den Servicestellen und Reisezentren erhältlich. Ab dem 1. Juni könne es auch online gekauft werden.