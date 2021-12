Nach den Erfahrung und der Auswertung der Arbeit von diesem Jahr, wolle man im kommenden Jahr an Wochenenden flexibel mit mehr Teams an verschiedenen Stellen unterwegs sein, so Stadtbezirksamtsleiter André Barth.

Wir werden feste Sprechzeiten der Nachtschlichter in Kombination mit der Neustadtkümmerin anbieten und die Vernetzung mit Vereinen und Initiativen fördern, die sich für einen respektvollen Umgang in Dresdens Szeneviertel engagieren.

In erster Linie suchen die Konfliktmanager und Konfliktmanagerinnen das Gespräch mit den Leuten oder den Streitenden. Es geht darum zuzuhören, zu moderieren und zu vermitteln. Die Nachtschlichter sind überwiegend am Abend und in der Nacht an Wochenenden im Einsatz.