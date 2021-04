Am Sonnabend haben in der Dresdner Neustadt rund 20 vermummte Menschen randaliert. Nach Angaben der Polizei war die schwarz gekleidete Gruppe am frühen Abend durch die Äußere Neustadt gezogen. In der Alaunstraße griffen sie den Angaben zufolge eine geschlossene Bar an. Durch Pyrotechnik, Steine und Flaschen seien die Fensterscheiben beschädigt worden. Die Täter seien unerkannt entkommen. Nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Die Beamten ermitteln wegen Landfriedensbruch.