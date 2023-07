Die Weiße Flotte in Dresden kämpft weiter mit dem Niedrigwasser in der Elbe. Inzwischen fährt sie bei extrem niedrigen Pegelständen. "Der kritische Pegelwert von 50 Zentimetern wurde heute Morgen unterschritten", sagte am Montag der nautische Leiter der Weißen Flotte Sachsen GmbH, Jochen Haubold. "Aktuell haben wir 49 Zentimeter." Zwei der historischen Raddampfer könnten durch die knapp ein Meter tiefe Fahrrinne im Stadtgebiet weiter stündlich zwischen Terrassenufer und dem "Blauen Wunder" fahren. Das sei aber nur mit halber Auslastung der Schiffe möglich.

Schon am Dienstag sollen die Pegelstände um fünf Zentimeter steigen. "Die Kollegen in Tschechien lassen mehr laufen", so Haubold. Regen sei nicht in Sicht, deswegen werde von Tag zu Tag über den Fahrplan entschieden. Nur die Stadtfahrten könne das Unternehmen garantieren. Haubold hofft, dass ab Mittwoch zumindest die Tour zwischen Pirna und Bad Schandau wieder aufgenommen werden kann.