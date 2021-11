Die australische Fluggesellschaft Qantas reaktiviert einen Teil ihrer A380-Flotte. Am Montag ist eine Maschine nach der Wartung von Dresden nonstop nach Sydney geflogen. Kurz nach 10 Uhr ist Flug QF 6023 voll getankt in Dresden gestartet und hat eine Flugstrecke von rund 16.000 Kilometer mit einer Flugzeit von etwa 17 Stunden vor sich, wie aktuell aus Flugdatenportalen hervorgeht. Die Maschine war seit August zu Wartungsarbeiten bei den Elbe Flugzeugen in Dresden. Eine Sprecherin des Unternehmens sagte MDR SACHSEN, der Airbus sei einem großen Check unterzogen worden. Bei dem seien unter anderem die Fahrwerke ausgetauscht worden.

Es ist den Angaben zufolge das zweite Mal überhaupt, dass ein A380 per Direktflug von Dresden nach Sydney gebracht wird. Die Maschine sei dafür nahezu voll getankt. An Bord seien drei Piloten und eine Pilotin von Qantas, die sich auf dem langen Flug abwechseln. Auf dem Überführungsflug waren keine Passagiere.

Wie es heißt, ist es der erste A380, der nach der Pandemie in Australien lande. Die Maschine werde deshalb in Down Under gebührend empfangen, hieß es. Sie soll zunächst dem Training der Crews dienen, die seit der Pandemie nicht mehr A380 geflogen seien. Ab Sommer 2022 sind demnach wieder Passagierflüge geplant.