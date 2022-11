Gesundheitsamt Grund für Massenerkrankung an Grundschule in Dresden bekannt

In der 32. Grundschule wird das angelieferte Essen in einem Heißluftdämpfer nachgegart. "Bei den dokumentierten Temperaturmessungen der Heißhaltung wurden keine Abweichungen festgestellt", so Petters. Durch das Wiedererhitzen der Speisen und die Kontrolle der Temperaturen sei die Vermehrung von Bakterien und Viren in den Speisen stark verringert beziehungsweise weitestgehend ausgeschlossen, heißt es von der Stadt.