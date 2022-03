Die Dresdner CDU verzichtet auf einen eigenen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 12. Juni. Stattdessen unterstützt die CDU die Kandidatur von Amtsinhaber Dirk Hilbert. Das kündigte der Kreisvorstand an. Vorsitzender Markus Reichel sagte, man habe in den letzten Wochen gute Gespräche mit Hilbert geführt und entschieden, ihn offiziell zu unterstützen.