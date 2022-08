Die Landesdirektion Sachsen (LDS) prüft vier Einsprüche gegen die Oberbürgermeisterwahl in Dresden. Wie der stellvertretende Sprecher der Landesdirektion, Jürgen Herrmann, am Montag in Chemnitz sagte, haben die Wahlberechtigten angegeben, dass ihnen die Briefwahlunterlagen nicht rechtzeitig vor dem zweiten Wahlgang am 10. Juli zugegangen seien. Zuvor hatten die "Dresdner Neuesten Nachrichten" berichtet.