Friedemann Weidner, Rentner: "Ich hatte mir ein anderes Ergebnis vorgestellt und bin enttäuscht. Manche Dinge liegen in Dresden im Argen. Die fallen auch weitgereisten Gästen auf. Nehmen wir den Elberadweg: Nirgendwo gibt es Toilletten am Wegrand. Das hatten andere Parteien im Wahlprogramm drin. Oder das Wohnungsproblem. In der Stadt ist das hausgemacht wegen des Verkaufs der Genossenschaftswohnungen. Wohnen war bei uns mal günstiger als im Westen. Mit dem Immobilienkonzern über bezahlbares Wohnen nur zu sprechen, bringt gar nichts. Da muss man handeln." Bildrechte: Kathrin König

Gisa Dittmann, Dresdnerin: "Über das Ergebnis bin ich schon eher froh. Während der Corona-Zeit hat Herr Hilbert Dinge gesagt, die ich als Bürgerin nachvollziehen konnte. Ich wünsche mir, dass Fahrräder künftig mehr Platz in der Stadt bekommen und dass das Sachsenbad renoviert wird."

Max Mammitzsch (21, links im Bild) und sein Kumpel Can Turgutalp (20) sind mit dem Wahlausgang in Dresden zufrieden. Bildrechte: Kathrin König Ich bin zufrieden, wie es in Dresden läuft. Ich liebe unseren Nahverkehr, aber nicht den Preis dafür. Die Preise müssten billiger sein, wenn es kein 9-Euro-Ticket mehr gibt. Max Mammitzsch 21 Jahre alter Einzelhandelskaufmann

Anja Rudolph, Sozialpädagogin: Ganz ehrlich: Ich habe Angst vor weiteren sieben Jahren Stillstand in meiner Heimatstadt. Alles geht so langsam und behäbig. Ich hatte Hoffnung, dass sich etwas verbessert, aber jetzt bin ich enttäuscht. Ich bin Sozialarbeiterin und erlebe, dass wir alle zwei Jahre neu um Projekte kämpfen müssen, immer, wenn der nächste Stadthaushalt beschlossen wird. Man wird darüber müde. Wir leben ja nicht mehr in den 1990ern! Progressivität ist keine Spezialität der Dresdner. Man erträgt lieber, dass nichts passiert, als Veränderung zu wagen. Den Wahlkampf fand ich sehr polarisierend und zugespitzt. Das Wohnen und der Brand im Sektor waren große Themen, weil so viele Bands und Kulturschaffende nun kein Zuhause mehr haben. Da wurde auch deutlich, wie beschränkt die Stadt ist und keinerlei Ausweichmöglichkeit anbieten kann."

Bildrechte: Kathrin König Progressivität ist keine Spezialität der Dresdner. Man erträgt lieber, dass nichts passiert, als Veränderung zu wagen. Anja Rudolph 46 Jahre alte Dresdnerin

Can Turgutalp, Student: "Ich bin zufrieden, habe Hilbert gewählt. Ich hatte Angst, dass die AfD viele Stimmen erhält. Mit den Grünen kann ich mich nicht anfreunden, ich liebe mein Auto, finde FDP und CDU gut und hoffe, dass die Straßen besser werden. Ich fahre auch Fahrrad, da sollten auch die Radwege ausgebaut werden. Und ich möchte, dass die Neustadt für kulturellen Austausch und das Nachtleben erhalten bleibt. Ich komme ursprünglich aus München. Da gibt es keine Spätis und nicht so einen guten Nahverkehr. Leider ist Dresden nicht so international. Man hört nie Englisch auf den Straßen. Mehr Internationalität wäre gut."