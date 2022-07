OB-Wahl 4.000 Wahlhelfer bei zweitem Wahlgang in Dresden

In Einzelfällen kommt es vor, dass der Postdienstleister Briefwahlunterlagen nicht zustellen kann, weil beispielsweise kein Name am Briefkasten steht oder nach Umzug die neue Adresse ermittelt werden muss.



Wer am Mittwoch, 6. Juli 2022, noch keine Unterlagen erhalten hat, sollte das Bürgertelefon unter 0351-4881120 kontaktieren.



Die Briefwahlunterlagen sollten zeitnah ausgefüllt und zurückgesendet werden. Alle Wahlbriefe, die bis Freitag, 8. Juli 2022, zum regulären Leerungstermin des Postbriefkastens in Dresden eingeworfen sind, werden der Stadtverwaltung bis zum Wahltag übergeben.



Außerdem können Wahlberechtigte den Wahlbrief bis zum Wahlsonntag um 18 Uhr in den Briefkasten der Landeshauptstadt Dresden am Rathaus Dr.-Külz-Ring 19 einwerfen. Es besteht auch die Möglichkeit, mit dem erhaltenen Wahlschein der Briefwahlunterlagen in einem beliebigen Urnenwahllokal zu wählen.



Wer noch keine Unterlagen beantragt hat, aber noch per Briefwahl wählen möchte, sollte die Unterlagen vorzugsweise im Briefwahlbüro (Bürgersaal 100, Theaterstraße 11 - 13, 01067 Dresden) abholen oder dort per Sofortbriefwahl wählen.



Das Briefwahlbüro hat noch diese Woche von Montag bis Donnerstag von 9 bis 18 Uhr und Freitag von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Quelle: Landeshauptstadt Dresden (Mitteilung vom 5. Juli 2022)

Die OB-Wahl in Dresden stellt die Wahlleitung vor besondere Herausforderungen: Denn noch sind die Briefwahlunterlagen unterwegs zu den Wählenden und außerdem fehlen noch sehr viele Wahlhelfer vor dem entscheidenden Sonntag am 10. Juli. Bildrechte: dpa