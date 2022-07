OB-Wahl Dresden sucht noch Wahlhelfer für zweiten Wahlgang am Sonntag

In fünf Tagen startet der zweite Wahlgang zur OB-Wahl in Dresden, aber die Stadt sucht noch mehr als 100 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Das teilte die Stadtverwaltung MDR SACHSEN mit. Vorige Woche hatten Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Dresden Post von der Stadtverwaltung erhalten, in der sie um Mithilfe zur Wahl gebeten wurden. In dem Brief vom 27. Juni 2022 hieß es, dass noch 600 Freiwillige zur Absicherung der Wahl gesucht würden.