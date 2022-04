Oberbürgermeisterwahl Kandidatur von Dresdner OB Hilbert wegen Formfehler infrage gestellt

Der amtierende Oberbürgermeister selbst versuchte am Dienstag in einer über seinen Unterstützerverein verbreiteten Presseerklärung Zweifel an der Rechtmäßigkeit seiner Aufstellung zu zerstreuen. Hilbert erklärte, es habe für den Einwand gegen seine Zulassung durch den Wahlausschuss keine Belege gegeben. Er und sein Team würden sich dafür einsetzen, die entstandenen Irritationen so schnell wie möglich auszuräumen.